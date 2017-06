Il blob: Ranieri come Trump e la Brexit, la Juve fa addormentare Boniek

Dieci frasi, dieci premi: ecco il blob della settimana con l'esonero di Ranieri e le coppe europee in primo piano.



PREMIO MORFEO - Zibi Boniek, ex attaccante di Roma e Juve, a Qs

"Porto-Juve? Di gran lunga la partita più noiosa che ho visto in questi ottavi di finale, mi sono anche addormentato davanti al televisore".

PREMIO ZELIG - Jürgen Klopp, allenatore del Liverpool, in conferenza stampa

"Sorpreso dell'esonero di Ranieri? No, in questo periodo ci sono state tante decisioni strane: la Brexit, l'elezione di Trump e ora Ranieri"



PREMIO X FILES - Vichai Srivaddhanaprabha, presidente del Leicester, su Instagram, spiegando l'esonero di Ranieri

"Quello che vedete è solo ciò che possiamo mostrarvi, ma abbiamo un milione di cose da risolvere per far sopravvivere il nostro club"



PREMIO DON ABBONDIO - Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, agli operatori tv presenti al centro sportivo di Trigoria.

"Non mi filmate, ché poi pubblicate tutto". Paura (e chiaro sarcasmo) dopo la diffusione del video in cui confessava l'odio per la Juve.



PREMIO EXCALIBUR - Mino Raiola, agente di Mario Balotelli, a RMC, dopo l'espulsione dell'attaccante del Nizza per proteste a Lorient

"Ho già trovato la soluzione, gli taglierò la lingua. Per giocare a calcio non hai bisogno di una lingua, quindi abbiamo intenzione di tagliargliela"



PREMIO "BABEL" - Scambio di battute tra Fiorentina e Borussia Mönchengladbach su Twitter prima della partita

Borussia: "Ciao, Italia! Prego. Grazie. Bolognese. Gianluca Vialli. That's all the Italian we know (Questo è tutto l'italiano che conosciamo, n.d.r.)"

Fiorentina: "Ciao Borussia, possiamo suggerire Dante, Antognoni e anche Lampredotto. Divertitevi, vi aspettiamo per una grande partita". Chissà se ora i tedeschi hanno imparato anche rimonta.



PREMIO FUGA DA ALCATRAZ - Royston Drenthe, ex centrocampista del Real Madrid, a Perform

"Dopo aver perso 6-2 in casa col Barcellona uscimmo perché avevamo bisogno di un po' di svago. Ma a Madrid è un tabù uscire: la gente non può vederti in giro dopo una sconfitta. Ma noi eravamo giovani, un compagno di squadra mi chiamò e disse 'Roy, andiamo'. Mia moglie neppure poteva saperlo, me ne andai di casa di nascosto, feci in modo che non potesse sentir partire la mia macchina".



PREMIO SPACCONE - Cristiano Ronaldo, attaccante del Real Madrid, a un compagno dopo la sconfitta col Valencia

"Io ho segnato, tu cos'hai fatto?" (labiale immortalato dalle telecamere)



PREMIO ALZHEIMER - Gerard Piqué, difensore del Barcellona, in conferenza stampa

"I fischi non li capisco, non capisco come la memoria possa essere così corta. Quando arrivò Luis Enrique eravamo nella m...a assoluta: mi piacerebbe che fosse ricordato tutto il lavoro che ha fatto"



PREMIO "PALLA DI LARDO" - Matias Almeyda, ex centrocampista di Lazio, Parma e Inter, ora allenatore del Chivas

"Non penso che Cristiano Ronaldo mangi carne tutti i giorni: si toglie la maglia ed è in perfetta forma. Maradona si allenava tre volte alla settimana ed era il migliore, ma di Maradona ce n'è uno. Se tutti pensano di essere Maradona, il calcio sarà pieno di ciccioni che non sono capaci di correre"