Il blob: Petagna citofona all’Inter, Bin Laden chiama… Altobelli

Il mercato che non finisce mai, i balli di Pogba, vip confusi e il terrore negli occhi di Chivu e nelle orecchie di Altobelli: dieci frasi, dieci premi, ecco il blob della settimana.

PREMIO POSTINO – Giuseppe Riso, agente di Andrea Petagna (e altri calciatori), a La Gazzetta dello Sport “Un giorno nelle giovanili del Milan litigò con una tutor, così andò a citofonare alla sede dell’Inter: ‘Sono Petagna, vorrei giocare da voi’. Sono corso a riprenderlo, rischiavamo l’incidente diplomatico. Ora chissà, magari sarà l’Inter che andrà a citofonare da lui”.

PREMIO PIGROMAN - Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter, al Corriere della Sera “Venni contattato da Al Jazeera Sport. ‘Trasmettiamo tutto il calcio italiano, ti interessa?’ E io: ‘Al Jazeera? La tv di Bin Laden…’? ‘No, no, mi rispondono: quello è il canale delle news’… . Così accetto. E quando sto a Doha abito in albergo, non ho voluto casa: non mi va, a 61 anni, di pulire, rifarmi il letto, cucinare”.

PREMIO DON ABBONDIO – Cristian Chivu, ex difensore di Ajax e Inter (tra le altre), a DigiSport “Sono stato stupido a mettermi corpo a corpo con un animale. Una volta Ibrahimovic mi colpì col pallone intenzionalmente in allenamento, l'ho ripreso una volta e lui mi ha colpito di nuovo. Una volta gli ho restituito il colpo, allora lui venne verso di me, mi presi paura e io scappai via”.

PREMIO STREGA CATTIVA – Fabio Cannavaro, allenatore del Tianjin Quanjian, a La Gazzetta dello Sport “Kalinic è la mia prima scelta per il 4-3-3 che ho in mente. Uso il verbo al presente? Eheheh. Possiamo prendere ancora un altro straniero. In Cina il mercato è aperto per tutto il mese di febbraio. Vedremo”.

PREMIO TONY MANERO – Juan Cuadrado, ala della Juve, a La Repubblica “Non è che se ascolti la musica, se scherzi o se sorridi non stai pensando alla partita da giocare. Il Brasile ha vinto cinque Mondiali cantando e ballando, no?... Quando c’era Pogba studiavamo musiche, danze, esultanze. In nazionale, ci diciamo che segniamo quasi soltanto per poter ballare il ballo che abbiamo provato. Funziona, no?".

Having fun with my bro new celebration @jesselingard @tfosumensah51 #happy #blessed #pp Un video pubblicato da Paul Labile Pogba (@paulpogba) in data: 31 Gen 2017 alle ore 06:38 PST

PREMIO GRILLO PARLANTE – Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, a BTSport “Ho visto un video di Pogba e Lingard che ballano nello spogliatoio. Non ho nulla in contrario nel divertirsi un po’ sui social e cose del genere, ma non quando sei sesto in campionato…”

PREMIO TORRE DI BABELE – Roberto Mancini, ex allenatore dell’Inter, a La Stampa “All’Inter i era creata una situazione assurda, sempre più difficile da gestire, c’erano troppe persone che parlavano”.

PREMIO QUO VADO - Andy Carroll, attaccante del West Ham, al Daily Mail “Nel 2011 stavo andando in elicottero a Melwood per firmare il contratto col Liverpool e ho dovuto controllare su Google per sapere quali giocatori giocavano lì. Conoscevo solo Steven Gerrard e qualche altro, la maggior parte no”.

PREMIO TAXI DRIVER – Jürgen Klopp, allenatore del Liverpool, in conferenza stampa “Mourinho dice che gli arbitri si comportano in un modo o nell’altro in base al tecnico che hanno davanti? Mah, non lo so. Io, José Mourinho e Arséne Wenger sicuramente non ci comportiamo in maniera esemplare in certi episodi, ma siamo diversi. A volte ci puniscono, a volte no. Quando ero più giovane era ancora peggio. Ma perchè Mourinho parla di me?“.