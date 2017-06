Il blob: Neymar attore, Reina pure. E Guardiola si sente eccezionale

Dieci frasi, dieci premi: ecco il blob della settimana.



PREMIO AL PACINO - Mikael Lustig, difensore del Celtic, in conferenza stampa

"Il più grande simulatore nel calcio è Neymar. Appena lo tocchi, lui cade per terra. È il più grande attore nel mondo del calcio".



PREMIO MATUSALEMME - Adriano Galliani, a.d. del Milan, e Cristian Zapata, difensore del Milan, a Milan TV

Galliani: "Ragazzi, roba da pazzi: ha fatto 100 partite anche Zapata, è una cosa incredibile!"

Zapata: "Sono vecchio".

Galliani: "Come sei vecchio? Quando dovevi firmare il contratto non me l’hai detto però".



PREMIO PICCININI - Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, in conferenza stampa

"Altri allenatori al mondo a volte non vincono titoli in una stagione. Questa è la situazione normale in tutto il mondo. L'eccezione è la mia carriera. Mi dispiace ma quella sì è che è eccezionale".



PREMIO AYRTON SENNA - Andrea Ranocchia, difensore dell'Hull City

"I primi giorni in Inghilterra con la guida a destra ero un disastro. Ho preso due incroci contromano solo il primo giorn. E i cerchioni già li ho rigati tutti con il marciapiede in manovra. E poi in un mese e mezzo non ho quasi mai visto il sole. Piove praticamente tutti i giorni. E mi manca la pasta".



PREMIO JOHN FLANAGAN - Roberto Inglese, attaccante del Chievo, a La Gazzetta dello Sport

"A Carpi mi chiamavano Bobby English: mi piace. Dà l’idea di un centravanti della vecchia scuola britannica. Sembro più forte".



PREMIO PITBULL - Ciccio Graziani, ex calciatore, a Premium Weekend

"Juve-Barcellona? Chiellini si è cautelato: ha chiesto alla Uefa che Suarez giochi con la museruola"



PREMIO ALBERTO MANZI - José Mourinho, allenatore del Manchester United, alla BBC

"Cosa mi ha impressionato di più? L'atteggiamento, la fame, il nostro modo di pensare. Noi non abbiamo A, B, C, D, E, F e G, ma L, M, N, S, O, P..."



PREMIO CLAUDIO BISIO - Thomas Müller, attaccante del Bayern, in conferenza stampa

"Meglio che sia arrivata la sosta per le nazionali: la Bundesliga potrà riprendersi dallo shock provocato dal fatto che io abbia fatto un gol..."



PREMIO LUIGI XIV - Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Manchester United, su Instagram, postando una foto che lo ritrae accanto a Juan Carlos

"Un Re riconosce un Re"



PREMIO CESARE RAGAZZI - Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, a Tiki Taka

"Sono andato a giocare a Napoli, stavo vincendo quella partita, per me era come vincere quattro partite. C'era un giovane arbitro che non conoscevo, gli ho fatto un brutto servizio ma magari lui non c'entrava niente, era tutta colpa di quel gran simulatore antisportivo, quello calvo". (Riferimento a Pepe Reina, n.d.r.)