Il blob: Maradona-Camorra, la verità. E Barros giocava senza mutande

Questione di look: quello stravagante di Gullit, quello scioccante di Rui Barros, quello strano di Mourinho. E questione di feeling, quello perso tra Montella e Niang, o mai nato tra Mihajlovic e Maxi Lopez. E questione seria: nel blob di oggi manca un premio, perché a Diego Armando Maradona, per le sue frasi sulla camorra, proprio non possiamo darlo.



NIENTE PREMIO – Diego Armando Maradona, ex giocatore del Napoli, a Canale 5

“La notte uscivo, mi chiedevano le foto, le facevo e poi veniva fuori che erano camorristi. Non ho mai avuto rapporti con loro, ma una volta dissi a Carmine Giuliano (boss di Forcella, n.d.r.) che qualcuno di loro aveva parlato alla Gazzetta dello Sport, scrissero che se non fossi tornato a Napoli dall’Argentina qualcuno avrebbe fatto del male alle mie figlie. Ma lui mi disse che nessuno le avrebbe mai toccate”.



PREMIO BASIC INSTINCT – Alessandro Costacurta, ex giocatore del Milan

“Juve-Milan mi ricorda un contrasto con Rui Barros: sorpresa delle sorprese, non portava le mutande: lo notai perché aveva un taglio nei pantaloncini..."



PREMIO GIORGIO ARMANI – Ruud Gullit, ex attaccante del Milan, a La Gazzetta dello Sport

“L’Italia mi ha insegnato a godermi la vita, a mangiare, a vestirmi. Il primo anno i compagni hanno preso tutti i miei vestiti e li hanno messi su uno scheletro. Come per dire, non puoi vestirti così. Avevano ragione, usavo ancora i calzini bianchi...”



PREMIO “PALLA DI LARDO” – Sinisa Mihajlovic, allenatore del Torino, parlando di Maxi Lopez in conferenza stampa

“In questo momento di Maxi ha solo il peso”



PREMIO JOHNNY STECCHINO - Vincenzo Montella, allenatore del Milan in conferenza stampa

“Niang si è fermato ed è un po’ regredito. Perché? Un po’ faccio finta di non saperlo, un po’ non lo dico”



PREMIO MATUSALEMME – Ronald de Boer, fratello gemello di Frank, ex allenatore dell’Inter, a Goal.com

“Fare l’allenatore è troppo stressante. Prendete mio fratello, lui lavora 24 ore al giorno. L'esperienza all'Inter lo ha invecchiato di dieci anni”.



PREMIO SANSONE – José Mourinho, allenatore del Manchester United, in conferenza stampa col nuovo look

“In un paio di mesi avrà di nuovo i capelli, è un privilegio che alcuni non possono avere”

Nel 2014 disse: “Quando ti piace quello che fai non perdi i capelli. E Guardiola è calvo: non ama il calcio”



PREMIO MAHARAJA - Falcao, fuoriclasse del calcio a 5, a La Gazzetta dello Sport

“Con Sheva siamo amici: spesso, per scherzare, mi lustra le scarpe. Mentre Maradona, sempre a Zurigo, mi ha baciato le mani".



PREMIO HERMES – Tullio Gritti, vice-allenatore dell’Atalanta, a La Gazzetta dello Sport

“La settimana scorsa ho detto che con Gasperini abbiamo comunicato con i piccioni viaggiatori. Stavolta dovremo cambiare, perché c’è un mio grande amico di Torino che alleva i piccioni viaggiatori, non vorrei mi mandasse cose strane”



PREMIO ARISA (SINCERITA’) – Sebastian Giovinco, attaccante del Toronto

“In passato mi avevano detto che c'era un interessamento del Barça, ma con quei tre fenomeni che fanno la differenza con una gamba sola, sarei andato lì a fare il raccattapalle”