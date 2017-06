Il blob: Lotito insegna latino ai cinesi, Guardiola sotto attacco

Il caso Guardiola tiene banco: il suo 2017 è cominciato con una scioccante carica di stress e un’anticipata voglia di pensione. Ma dagli equivoci di mercato all’ennesima moglie di un calciatore scatenata sui social, ecco le dieci dichiarazioni più curiose della settimana e i relativi "premi" per averle rilasciate.



PREMIO CATULLO – Claudio Lotito, presidente della Lazio, a Libero

“La ratio della Cina è semplicissima: hanno interesse a tenere occupate miliardi di persone. Il calcio è un ammortizzatore per le tensioni sociali. Lo facevano già i romani: panem et circenses”



PREMIO FORNERO – Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, alla Nbc

“Si sta avvicinando la fine della mia carriera da allenatore, ne sono certo. Non starò in panchina fino a 60 o 65 anni. Sento che la fase che porta all'addio è iniziata”.



PREMIO COCCODRILLO – Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, dopo il 2-1 al Burnley in 10 contro 11

Alla BBC: “Commenti sul fallo di Fernandinho? Il giornalista sei tu, non io… Chiedi all’arbitro, non a me. Siamo la squadra con più possesso palla ma abbiamo sempre qualcuno espulso. Ho sempre cercato di far giocare a calcio le mie squadre, ma in qualche modo dovremo adattarci alle regole”

In conferenza stampa: “Certo, è sempre colpa nostra, sempre colpa del City. Ho visto anch’io la partita, eh? In tutto il mondo quello su Claudio Bravo è fallo e il gol era da annullare, ma qui in Inghilterra ci sono regole speciali”



PREMIO SGARBI – Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Roma (tra le altre)

“Credo che Guardiola abbia solo un tipo di gioco e quando gli avversari capiscono come fare per batterlo lui si trova in difficoltà. Quando si vince ci si diverte e forse si pensa di essere troppo importanti e fondamentali: ma tutti i sistemi sono validissimi se si hanno grandi giocatori”.



PREMIO IENA – Boris Becker, ex tennista, su Twitter

“Dai Guardiola! Sei sotto stress, le cose non ti stanno andando bene ma noi ti amiamo. Beviti una birra inglese fredda e rilassati”



PREMIO ZORRO – Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, a La Gazzetta dello Sport

“La situazione con De Boer era diventata insopportabile”



PREMIO ZUCKERBERG – Michela Quattrociocche, attrice e moglie di Alberto Aquilani, centrocampista del Sassuolo, su Facebook

“Perché un giocatore come Alberto dovrebbe stare a Pescara quando l’allenatore che l’ha tanto voluto non lo faceva mai giocare? Siete una massa di ignoranti che parla per parlare… Pensate a parlare di ciò che conoscete che è meglio”



PREMIO LAPALISSE – Adriano, ex attaccante brasiliano, all’amico rapper MC Smith, in un video su Youtube

“Tornare al Flamengo? Macché, sono grasso”



PREMIO KAFKA – Cesare Prandelli, allenatore appena dimessosi dal Valencia, a La Gazzetta dello Sport

“Chiudiamo con la Juve per Zaza. Parlo con il papà, Antonio, e gli chiedo il permesso di contattare Simone. Lo aspetto il 28 per il primo allenamento, non posso perdere tempo. E invece la società blocca tutto e il 29 dicembre la vicepresidente, in videoconferenza, dice: ‘Avete 24 ore per scegliere un centrocampista o un attaccante’. Ma come, dico io, la punta centrale è già fatta! Nessuna risposta”.



PREMIO SMORFIA – Paolo Pavoletti, papà di Leonardo, nuovo attaccante del Napoli, a Radio Crc

“La maglia numero 32 è stata una scelta strana per me, l’ho letto su facebook. L’ha scelto come portafortuna, forse in area di rigore si ricorderà di essere un’anguilla o un capitone”