Il blob: Ibrahimovic fa il bullo con Pogba, Owen "offende" Ronaldo

Ibra fa il bullo, Ronaldo il Fenomeno si offende, Cristiano fa il narciso, Maradona e Taarabt cambiano facilmente idea: dieci frasi, dieci premi, ecco il blob della settimana.



PREMIO SALVATORE CONTE - Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Manchester United, al compagno di squadra Paul Pogba che fa irruzione nello studio durante un'intervista televisiva con Thierry Henry

"Vieni, vieni e siediti tra due grandi giocatori. Vieni e divertiti. Qui devi solo ascoltare, non parlare. E siediti sul pavimento".



PREMIO CAINO - Michael Owen, ex attaccante del Real Madrid (tra le altre), su Twitter

"Pensavo di aver messo su qualche chilo fimché non ho visto il mio vecchio compagno Ronaldo..."

La risposta di Ronaldo ai Fifa Football Awards: "Sono scioccato di come nel mondo si dia tanta importanza al mio peso"

I thought I was putting the pounds on until I saw my old mate Ronnie! pic.twitter.com/OeuWm23b9s — michael owen (@themichaelowen) 7 gennaio 2017

PREMIO RAZZI (1° POSTO) - Adel Taarabt, trequartista del Genoa, nella conferenza stampa di presentazione

"È un'opportunità grande per me, mi è mancato il calcio, è tanto che non gioco. Voglio fare bene qui, in un club importante come il Genoa".

Il 22 agosto disse: "Ho offerte in Italia ma sono un numero 10. Conosco la Serie A, lì andrei a difendere e non a brillare. In Italia, a parte le prime cinque, le altre quindici soffrono. Poi quando hai giocato nel Milan, tornare in Italia per giocare in un club meno prestigioso fa schifo a livello mentale".



PREMIO RAZZI (2° POSTO) - Diego Armando Maradona, ex giocatore del Napoli, ai Fifa Football Awards

Domanda: "Cosa pensa del Mondiale a 48 squadre: non abbassano il livello?"

Risposta: "Al massimo lo alzano. E finalmente non è più il Mondiale dei ricchi"

Domanda: "Veramente con questo schema si passa da 5,5 miliardi di dollari di ricavi a 6,5: un discreto arrotondamento per la nuova Fifa"

Risposta: "State sempre a pensare male"

Il 26 febbraio 2016 disse: "Il comportamento che ha avuto Infantino è quello del traditore vero e proprio. Ha continuato a lavorare come se nulla fosse mentre Blatter era indagato e per poco non è finito dietro le sbarre"



PREMIO ALESSANDRO MANZONI - Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, a Premium Sport

"Abbiamo avuto tanti calcio d'angoli"



PREMIO FORNERO - Adriano Galliani, a.d. del Milan, a Premium Sport

"Il 'condor' è andato in pensione, per motivi vari che non sto qui a dire e che tutti sanno..."



PREMIO 50 SFUMATURE - Mario Mandzukic, attaccante della Juve, su Twitter, postando una foto di Dybala che lo abbraccia da dietro salendogli sulle spalle

"Condividendo senzazioni non belle col mio compagno Paulo Dybala". Seguono emoticon di risata con lacrime e faccina da diavoletto

La replica di Dybala: "Non bene, amico mio, non bene..."

PREMIO DESPERATE HOUSEWIFE - Vincenzo Montella, allenatore del Milan, in conferenza stampa

"Tutti i giornalisti sono allenatori e anche ieri, al supermercato, ho visto che sono tutti allenatori. Pensavo succedesse solo a Roma, invece anche a Milano... Qualcuno mi suggeriva di fare cambi prima: e pensare che è andata bene, figurarsi se fosse andata male".



PREMIO CALIMERO - Cristiano Ronaldo, attaccante del Real Madrid, a Cadena Cope

"Ci sono state molte campagne contro di me, dentro e fuori dal campo. Ma 'The Best' sono io e sono felice così"



PREMIO RE MIDA - Walter Sabatini, ex d.s. della Roma, a èTv

"Non vorrei essere il d.s. di Messi o Ronaldo: io sono il d.s. degli Emerson Palmieri. Quante plusvalenze ho lasciato alla Roma? Non lo so, qualcuno dice 200 milioni, altri 280".