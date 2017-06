Il blob: Gagliardini imbarazzante, Nainggolan non è Nostradamus

Dieci frasi, dieci premi, ecco il blob della settimana.



PREMIO RODOLFO VALENTINO - Michele Colombo, ex giocatore del settore giovanile dell'Atalanta

"Gagliardini è un grande, un bonaccione, ma da ragazzini gliene dicevamo di tutti i colori per i suoi capelli imbarazzanti, a casco di banane: addirittura dormiva col berretto per schiacciare i capelli, un disastro!"



PREMIO NOSTRADAMUS - Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, nel video diffuso il 9 febbraio

"Se non vinciamo lo scudetto, vinciamo la Coppa Italia, te lo dico io. Noi abbiamo due partite di semifinale contro la Lazio e le vinciamo tutte e due". Risultato all'andata: Lazio-Roma 2-0.



PREMIO VOLTABANDIERA - Sergio Ramos, difensore del Real Madrid, in conferenza stampa

"Dani Alves dice che non ho fatto abbastanza per il Siviglia? La critica viene da uno che un anno ama il Brasile, l’anno dopo la Spagna e poi l’Italia. Si nasce del Siviglia, non ci si diventa".



PREMIO CALIMERO - Maurizio De Giovanni, scrittore (autore de "'I bastardi di Pizzofalcone") e tifoso del Napoli, all'Ansa

"L'arbitraggio incredibile di Valeri, i cori indecenti dei tifosi juventini contro Napoli, il trattamento riservatoci da Raisport: quante bastardate contro la mia città"



PREMIO PATCH ADAMS - Jürgen Klopp, allenatore del Liverpool, in conferenza stampa

"Non rido sempre come un pazzo, non sono un clown"



PREMIO PAGANINI - Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, in conferenza stampa

"Aguero? Ne ho già parlato almeno dieci volte, sapete già il mio pensiero. Io sono felicissimo, Sergio è felicissimo, siamo tutti felicissimi. Basta con le domande su Aguero, non posso fare tutte le conferenze stampa solo su Aguero".

Domanda della stessa giornalista: "Resterà Aguero?"

Guardiola: "Non sono stato chiaro nella mia precedente risposta?"



PREMIO OSVALDO SORIANO - Carlo Ancelotti, allenatore del Bayern, in conferenza stampa

"Per me nessun'offerta dalla Cina: sono triste..."



PREMIO SANDRA E RAIMONDO - Suso, ala del Milan, alla Gazzetta dello Sport

"Bacca mi dice sempre di passargliela che è solo, ma a me non pare"



PREMIO ALBERTO SORDI - Mino Raiola, agente di Gigio Donnarumma, a Premium Sport

Domanda: "Donnarumma merita un grande Milan?"

Risposta: "No, merita una grande squadra"

Domanda: "Quindi non necessariamente il Milan?"

Risposta: "Io non sono sposato con nessuno, il mio lavoro non prevede essere tifosi di una squadra in particolare. Lo ero in passato del Napoli, poi ho conosciuto Ferlaino e mi è passato il vizio..."



PREMIO PRINCIPE AZZURRO - José Mourinho, allenatore del Manchester United, in conferenza stampa

"Non sono né il mostro, né la persona arrogante di cui si parla. Il Manchester United l'ha capito: nessuno scappa quando arrivo al centro sportivo. Sono migliore di quello che pensiate: la gente è felice quando lavora con me"