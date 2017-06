Il blob: Conte infuriato, Maradona bombarolo, Mertens fastidioso

Sistemi da far saltare, granate da far esplodere, persone infangate. Ma c'è anche qualcuno che scherza. Ecco il blob della settimana



PREMIO ORLANDO FURIOSO - Antonio Conte, allenatore del Chelsea

"Da quando sono andato via c'è chi si diverte a infangarmi e mettermi contro i tifosi della Juventus. Non ho mai fatto paragoni e mai ne farò. Da quando sono al Chelsea ho sempre evitato di parlare di Juventus proprio per non dare spazio a polemiche eppure si riesce sempre a trovare il modo per mettermi in bocca frasi mai pronunciate da me. Sono infuriato"



PREMIO BOB MARLEY - Giampiero Ventura, c.t. della Nazionale italiana

"Quando arrivo in aeroporto mi fermano uno a uno e io chiedo le formazioni a tutti. Quando parto ne ho già una trentina già pronte e preparate e vado via pulito. La Spagna ce la fumiamo"



PREMIO FIDEL CASTRO - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in conferenza stampa

"Mi auguro un cambiamento, con quattro tempi e meno intervallo e la possibilità di schierare tutti i calciatori anche per valorizzarli e far diventare tutto più spettacolare. Prima o poi si farà, per ora siamo alla moviola. I ragazzini di 6-7 vengono dai videogame, non avranno l'attenzione per 90 minuti di calcio, ora vogliono vedere solo i gol. Le nostre generazioni leggevano, ora sono nevrotizzati tra cellulari, ipad, ma chi è ai vertici ha 70 anni e decide lui. Bisognerebbe solo far saltare il sistema".



PREMIO ORHAN PAMUK - Zdenek Zeman, allenatore del Pescara, al Corriere dello Sport

"Io sono stato mandato via dalla Roma anche se avevo un altro anno di contratto perché con me il sistema ci avrebbe impedito di vincere. Nel mio secondo campionato ci sono mancati 23 punti per errori arbitrali. Errori calcolati. Sono usciti i libri neri, basta andare a rileggerli"



PREMIO KIM JONG-UN - Diego Armando Maradona, ex calciatore e c.t. dell'Argentina, a Radio Rivadavia

"La Federcalcio argentina è una patata bollente. Bisogna farla saltare con una granata e crearne una tutta nuova".



PREMIO BENITO FORNACIARI - Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, ex presidente del Milan, a La Gazzetta dello Sport

"Perché ha rifiutato la presidenza onoraria? Si è informato per capire se avrebbe potuto dialogare con l’allenatore, magari dare indicazioni, e gli è stato risposto di no. Allora ha preferito dare un taglio netto".



PREMIO PAOLINI - Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, rivolto a Dries Mertens che lo aveva disturbato durante la diretta Facebook con i tifosi

"Dai sempre fastidio, come sulle punizioni. Avete visto cosa succede ogni giorno nello spogliatoio?"



PREMIO BERGKAMP - La Sampdoria pubblca su Twitter il gol di Shick all'indomani della partita col Crotone

"Dennis Bergkamp chi? Guardate Patrik Schick"



PREMIO IBRAHIMOVIC - Romario, ex attaccante del Brasile

"Ero molto meglio di Maradona e Messi, lo dico con molta umiltà. Dentro l'area ero molto più forte di loro"



PREMIO JIM CARREY - Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, in conferenza stampa dopo il 4-0 al Genoa

"Come ho fatto a convincere Barzagli a fare il terzino destro? È semplice, gli ho detto che dovevamo giocare a tre e poi gli ho fatto fare il terzino destro"