Il blob: Chiellini fa ridere De Laurentiis. E Mazzarri "sa tutto lui..."

John Elkann e Moratti hanno dato il meglio, ma sono frasi già lette e rilette: ecco il blob delle (altre) dichiarazioni più curiose della settimana con il solito schema. Dieci frasi, dieci premi. E un po' di Juve-Inter, tranquilli, non manca...



PREMIO ATTILA - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a Premium Sport

"La Juventus non molla mai, scende in campo super incavolata, scende in campo per menare, non con i cazzotti, ma con il pallone. Ad esempio quando vedo Chiellini mi ammazzo dalle risate: 'Ecco il lanzichenecco, ecco che arriva, ecco che adesso spacca tutto, ecco il super incavolato, ecco che va a brutto muso a reclamare'. E ha ragione perché in qualche modo quello condiziona la partita".



PREMIO SAI BABA - Antonio Cassano, ex attaccante dell'Inter, al Corriere dello Sport

"L’Inter è sempre stata la squadra del mio cuore. Ho fatto una buona stagione, con nove o dieci gol. Poi arrivò quel santone di Mazzarri, che si sveglia la mattina e vuole fare quello che sa tutto, e all’inizio mi disse, perché avevamo lo stesso procuratore, che non c’erano problemi con me. Poi, appena firmato, dichiarò: 'Cassano è il primo che deve andare via'..."



PREMIO ZORRO - Moreno Torricelli, ex difensore della Juve, a JTV

"La cultura della Juventus è quella di vincere i campionati, la cultura degli altri è quella di far perdere la Juventus. E siccome da cinque anni non ce la fanno, continuano ad insistere con quella cultura dell'alibi, come ho detto nel pre-partita nei riguardi dell'Inter. Se loro vogliono continuare così, ha tutto da guadagnare la Juventus, perché noi pensiamo a giocare e gli altri pensano a parlare. Che continuino a parlare".



PREMIO SAN TOMMASO - Gianluca Vialli, ex attaccante di Sampdoria e Juve

"Sono in Inghilterra un giorno sì e l’altro pure e ogni giorno vedo arrivare cinesi e acquistare, strapagando, i club inglesi. Possibili che gli unici cinesi senza soldi li ha presi il Milan?"



PREMIO DAN BILZERIAN - Kevin Prince Boateng, centrocampista del Las Palmas, al Guardian

"Sembravo vecchio, tornavo alle sei ogni notte. Pesavo circa 95 chili, pieno di alcool e cibo spazzatura. Provavo a comprare la mia felicità. Non potevo giocare così comprai una Lamborghini".



PREMIO AMARCORD - Emiliano Viviano, portiere della Sampdoria, su Twitter

"Sanremo? Preferisco un Savoia-Cavese del '92-93"



PREMIO IVAN DRAGO - Baptista, allenatore del Palmeiras, a Espn

"Un giorno Vitinho, in allenamento, toccò il pallone quattro volte e io gli dissi di velocizzare il gioco. Ma lui tornò a toccare il pallone quattro volte e a quel punto Felipe Melo è intervenuto: 'Io ti spezzo, ragazzino! Prendi questa palla e fai scorrere il gioco'... "



PREMIO TOTO' - Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, ai tifosi

"Sai qual è il mio problema? Sono contro la Juve da quando sono nato. Ti giuro, non sto scherzando. Prima di arrivare a Cagliari odiavo la Juve a prescindere"



PREMIO COCCODRILLO - Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, a GolTv dopo l'eliminazione dalla Coppa del Re contro il Barcellona

"Se un giocatore sbaglia viene fermato dall'allenatore, non so se si può dire lo stesso degli arbitri. Ora capisco perché abbiamo più possibilità in Champions che in Liga o in Copa del Rey"



PREMIO GIUDA - Arsene Wenger, allenatore dell'Arsenal, in conferenza stampa (in risposta allo striscione dei tifosi a lui rivolto "Ne abbiamo abbastanza, è ora di andare")

"Stiamo lottando per i nostri obiettivi, dobbiamo assolutamente essere uniti. Prendete il Tottenham, ad esempio: lì tutti sostengono la squadra e noi dobbiamo fare esattamente lo stesso, anche se dovessimo fare risultati deludenti". Il Tottenham è la principale rivale dell'Arsenal, un po' come se Inzaghi chiedesse ai tifosi della Lazio di comportarsi come quelli della Roma.