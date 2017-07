Il blob: Ancelotti e Tavecchio contro i procuratori, Sacchi ce l'ha con Andreotti...

Stoccate contro gli agenti, hacker, vecchi rancori: ecco il blob con le dieci dichiarazioni più curiose della settimana. E i dieci relativi premi.



PREMIO "CORNUTO E MAZZIATO" - Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan ed ex ct della Nazionale, all'Arezzo 'Passioni Festival', sul Mondiale Usa '94

"Ero stato negli Usa qualche anno prima con i preparatori, capimmo che chi andava nella costa Est veniva fuori lessato. Facemmo la relazione a Matarrese, dicendo di andare nella costa Ovest. Gli italiani emigranti erano nella costa Est, Andreotti disse che vedeva già i titoli dei giornali: l'Italia tradisce ancora gli emigranti. Andammo allora nella costa Est, per avere il supporto dei tifosi. Benissimo, nella gara contro l'Irlanda c'erano diecimila tifosi italiani e sessantamila irlandesi. Gli italiani s'erano impossessati di tutti i biglietti, è vero, ma li avevano rivenduti".



PREMIO GIUSTIZIERE - Clarence Seedorf, ex giocatore ed allenatore del Milan, a FourFourTwo

"De Jong è stato esagitato e molto fortunato con gli arbitri in queste situazioni. Il tackle su Ben Arfa (4 ottobre 2010, Manchester City-Newcastle, n.d.r.) forse non era così cattivo, per quanto causò un infortunio terribile. Ma quello che fece nella finale del Mondiale (calcio nel petto a Xabi Alonso, n.d.r.) meritava un cartellino rosso e tre mesi di galera. È un guerriero come Davids, ma deve controllarsi".



PREMIO BILL GATES - Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, in conferenza stampa

"Sicuramente riutilizzerò Instagram, non ho paura degli hacker"



PREMIO SPENDING REVIEW - Carlo Tavecchio, presidente della Figc

"La vicenda Donnarumma? Noi siamo rimasti fuori da situazioni che non riteniamo edificanti in un Paese che ha difficoltà economiche drammatiche. Certe cifre sentite suonano come un’offesa. Certe cifre percepite dagli agenti..."



PREMIO RICCHI E POVERI - Gianni Rivera, ex bandiera del Milan, a RadioRai

"Oggi i tempi sono diversi rispetto a quando giocavo, io non avevo procuratori e i rapporti erano diretti con la società, eravamo ‘proprietà della società’. Io ho sempre fatto tutto da solo, a 17 anni facevo già da me, ogni anno discutevo l’ingaggio dell’anno successivo. Il mio guadagno massimo? Quando stava per smettere, alla fine degli anni Settanta, prendevo circa 70 milioni di lire. Che ora prendono in cinque minuti…”

PREMIO SILENZIATORE - Carlo Ancelotti, allenatore del Bayern Monaco, a SportBild

"Lewandowski non si è mai lamentato con me. Ma ci sono sempre agenti che parlano troppo. Non è la prima volta che i consulenti dicono sui giornali qualcosa di sbagliato. E non sarà l’ultima volta. In un mondo perfetto, gli agenti non parlano". Maik Barthel, procuratore di Lewandowski, aveva detto che il suo giocatore "era deluso dall'allenatore e dalla squadra che non lo hanno aiutato a diventare capocannoniere".



PREMIO POLIFEMO - Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, sull'esclusione di Bonucci dalla partita di Champions col Porto

"Ci sono momenti in cui è giusto chiudere un occhio e dei momenti in cui gli occhi vanno tenuti entrambi aperti. Lui aveva sbagliato, avevo sbagliato anche io, infatti mi sono autopunito, ed era giusto che Leo stesse fuori".



PREMIO "UOMO AVVISATO" - Florentino Perez, presidente del Real Madrid, a esRadio

"I tifosi sanno già perfettamente chi è ciascun giornalista. Qualcuno si sveglia con l'obiettivo di fare danni. Lei è sicuro che l'anno prossimo lavorerà ancora in questa radio? Cristiano Ronaldo ha un contratto col Real Madrid. Quello che sappiamo è che ha detto a un compagno di essere arrabbiato e questo è stato pubblicato su A Bola. Lui è arrabbiato perché ha fatto tutto quello che andava fatto ma molta gente ha voluto creare problemi con la storia del Fisco e a lui dispiace. Siamo felici che lui sia al Real. Se lei crede di lavorare ancora in questa radio, io credo che anche Cristiano resterà da noi".



PREMIO ROCCO SIFFREDI - Felipe Sodinha, attaccante del Mantova, a Sportitalia

"È capitato due-tre volte che ho portato in ritiro una donna il giorno prima della partita. Successe ai tempi di Bari e Brescia, ma poi feci gol e abbiamo vinto. Il sesso fa bene, è la stessa cosa di un calciatore che lo fa con la moglie quando torna a casa. Romario lo faceva spesso, Ronaldo pure. A Bari mi allenava Conte, ma lui non lo sapeva. Il mio compagno in camera era Caputo, ebbi rapporti anche quando lui era in stanza con me, l’ho fatto nascondere in bagno".



PREMIO "SVENDITA" - Annuncio sul Liverpool Echo su Romelu Lukaku, giocatore dell'Everton in procinto di trasferirsi al Chelsea

"Romelu Lukaku, top player sgradito all'Everton: ottimo prezzo, giocatore internazionale in vendita a 85 sterline. Rivolgersi all'Everton o chiamare zio Bill o Farhad Moshiri".