Il blob: Allegri, Juve bella come il sole? "Macché, pare il Crotone"

PREMIO TRAPATTONI - Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli,a Itasportpress

"La Juventus si è presentata al San Paolo come il Crotone, perché si è solo difesa"



PREMIO MALGIOGLIO - Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, in conferenza stampa

Domanda: "C'è qualcosa che può cambiarti la vita?"

Risposta: "Non lo so, non penso di diventare omosessuale a quest’età".



PREMIO COPERNICO - Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, prima e dopo la sfida col Napoli

(Prima) "Dovremo essere molto bravi, sereni e belli come il sole"

(Dopo) "Non è vergogna fare ogni tanto partite così quando gli avversari ti costringono a giocar in questo modo".



PREMIO SGARBI - Sinisa Mihajlovic, allenatore del Torino, dopo il 2-2 con l'Udinese

"Delneri ha capito che ha sbagliato e mi ha chiesto scusa. Io lo rispetto molto, è in Italia da molti anni e lo rispetto come tutti i miei colleghi. Anzi, due che mi stanno sulle scatole ci sono, ma Delneri non è tra questi. Chi sono? Loro lo sanno. Purtroppo non riesco a nascondere quello che penso. Se uno mi sta sulle scatole glielo faccio capire, sono fatto così".



PREMIO ZELIG - Vincenzo Montella, allenatore del Milan, dopo il pari col Pescara

"Altro che erba, eravamo noi oggi ad avere i piedi secchi"



PREMIO ORIANO FERRARI - Sulley Muntari, centrocampista del Pescara, a la Gazzetta dello Sport

"Non bevo e non fumo, quindi gioco ancora 6-7 anni e poi mi tolgo del tutto dal calcio. Non mi immagino né allenatore né dirigente. Ho un paio di concessionarie auto, ma sapete come mi vedo? Meccanico, di quelli con le mani sporche di grasso, a smanettare sotto le macchine.



PREMIO TONY MANERO - Il Papu Gomez, attaccante dell'Atalanta, su Instagram

"La Papu Dance non si ferma più: ignoranza in movimento"



PREMIO FOLLETTO - Luciano Spalletti, allenatore della Roma, in conferenza stampa

"Dobbiamo essere i primi a fare un passo affinché succhino la palla dentro la porta da soli, l’aspirino dentro. E’ un risucchiare la palla in porta, si può usare spingere o risucchiare, è la stessa cosa. Dipende da che parte tu giochi, perché se tu sei in fondo alla porta bisogna che tu la spinga, se tu sei dalla parte di qua la tiri verso di te". Ehm...



PREMIO LEOPARDI - Gigi Buffon, portiere della Nazionale e della Juve

"I rigori di Berlino sono la gioia più grande della mia vita, ma non l’ho assaporata come avrei voluto perché la portata di quell’evento mi ha ucciso. Oltre alla gioia estrema, c’era un carico infinito di ansia e ricordo che, quando sono rientrato negli spogliatoi, sono quasi svenuto e ho dovuto fare una flebo per riprendermi".



PREMIO TOTO' E PEPPINO - Gerard Piqué e Sergio Ramos, difensori di Barcellona e Real Madrid

Piqué: "Il Real Madrid non mi piace per i valori che trasmette, muove i fili del paese"

Sergio Ramos: "In tutti i palchi si muovono fili. Il Barcellona dovrebbe stare zitto, quest'anno ha avuto dei favoritismi arbitrali"