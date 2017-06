Il Barcellona denuncia la Liga: "Noi ridicoli? Inaccettabile"

Dopo i fatti accaduti al Mestalla durante Valencia-Barcellona, in Spagna è ormai scontro aperto tra il club blaugrana e la Liga spagnola (la LFP). Le parole del presidente Javier Tebas e il comunicato in cui si faceva riferimento ad un "atteggiamento ridicolo e poco esemplare" dei giocatori blaugrana, non sono piaciuti in casa Barcellona, tanto che il club catalano ha ufficialmente chiesto al Tribunale Amministrativo dello Sport spagnolo (TAD) di prendere provvedimenti sia contro Tebas sia contro il Comité de Competición della federcalcio spagnola (l'organo disciplinare autore del referto).

Dopo il gol decisivo di Messi i giocatori azulgrana stavano festeggiando quando una bottiglietta è stata lanciata dagli spalti (il Valencia è stato multato per questo) e ha colpito il solo Neymar, ma ad andare per terra sono stati molti più giocatori, in una sorta di simulazione collettiva, che la commissione disciplinare della Liga aveva definito, appunto, "ridicola". Ora il Barcellona in una nota "chiede al TAD che siano avviate procedure disciplinari per le dichiarazioni e valutazioni inaccettabili sugli episodi della partita di sabato scorso. Pertanto, seguendo la procedura normativa stabilita, il Club oggi desidera porre la questione ufficialmente a Miguel Cardenal, segretario di Stato per lo Sport e presidente del Consiglio superiore dello sport (CSD),e al tribunale amministrativo dello sport ( TAD), che è l'organo che deve decidere sui fatti presunti. Allo stesso tempo, l'FC Barcelona desidera prendere censurare pubblicamente Javier Tebas e da questo momento lo sfiducia totalmente nella sua carica di presidente della LFP".