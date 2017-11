Identikit Svezia: Italia, ecco chi dovrai affrontare

Un tempo, prima dell'addio alla Nazionale, i riflettori sarebbero finiti tutti su di lui, l'uomo dal talento accecante. Pericolo scampato, Zlatan Ibrahimovic non c'è, ma l'eredità lasciata alla sua Svezia non si è trasformata in peso insostenibile.

Sorprende, anzi, la leggerezza con cui i giganti di Jan Andersson si siano sbarazzati dell'Olanda nel girone di qualificazione a Russia 2018, piazzandosi alle spalle della Francia. 4-4-2 spartano, fisico imponente, capelli biondi come da tradizione, e quell'Emil Forsberg, esterno del Lipsia, proclamato dai fatti pericolo numero 1.

Ex giocatore di hockey, vede la porta e, soprattutto, i compagni. L'anno scorso addirittura 22 assist, solo De Bruyne in Bundesliga aveva raggiunto cifre così. Qualità e forza per gli svedesi, non certo imbattibili, ma il peggior avversario da pescare nell'accoppiamento. Il bomber è Marcus Berg, ex Panathinaikos, ora in Arabia: l'anno scorso pr lui 44 gol totali.

E ancora, la coppia del Tolosa. Con Toivonen un po' in ombra, anche se è stato lui a piegare la Francia con un gol da centrocampo lo scorso giugno, e il rientrante Durmaz, tratti poco scandinavi, origini libanesi, partito fortissimo in Ligue 1 prima di inciampare in un problema all'inguine.

A centrocampo occhio a Rodhen del Crotone, che può fare da spia del calcio italiano. Un po' come il bolognese Krafth e il bolognese Helander. Soldati di una difesa che, forte anche dell'esperienza europea al Celtic di Mikael Lustig, ha in Victor Lindeloff, ex obiettivo di mercato di Inter e Milan, il reggente della retroguardia. Mourinho e il Manchester gli hanno fatto ponti d'oro. L'Italia cerca la strada giusta per scavalcare lui e i timori, cattivi compagni di viaggio degli ultimi mesi.