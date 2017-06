ICC, che attesa! Polverizzati in mezz'ora i biglietti per il Clasico

L'America è letteralmente impazzita per la International Champions Cup, la "Champions League estiva" che a partire dal prossimo luglio Premium Sport trasmetterà in esclusiva assoluta. Piatto forte della competizione sarà il Clasico tra Barcellona e Real, già ribattezzato il Super Bowl del calcio, e per cui i biglietti sono stati incredibilmente polverizzati poco più di trenta minuti dopo essere stati messi in vendita.

E di certo non erano regalati! Si andava da un minimo di 200 sterline (circa 230 euro) a salire, con i biglietti per le curve che raggiungevano anche le 435 sterline (circa 500 euro) e i posti più vicini al campo per i quali si superava quota 1000 sterline. Ma i prezzi non hanno frenato la voglia di calcio del pubblico di Miami (la partita si giocherà all'Hard Rock Stadium davanti a 65mila persone) e sui canali non ufficiali i biglietti rimasti sono già in vendita a cifre come minimo triplicate.

Quello di Miami sarà il secondo Clasico della storia a giocarsi al di fuori dei confini spagnoli, la prima volta era accaduto in Venezuela nel 1982. Allo stadio Farid Richá di Barquisimeto si giocava la finale per il terzo posto della "Copa Presidente della Repubblica del Venezuela" (in finale erano andate Inter e Porto): una gara decisa dal gol in apertura d'incontro di Vicente Del Bosque, che regalò così la vittoria per 1-0 al Real Madrid.