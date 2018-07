ICC 2018, il Psg vince senza Buffon: Atletico Madrid ko 3-2

La terza è quella buona: il Paris Saint Germain - dopo l'1-3 contro il Bayern Monaco e l'1-5 contro l'Arsenal - batte 3-2 l'Atletico Madrid e trova la prima vittoria all'International Champions Cup 2018. I francesi - con in porta Trapp (nelle altre occasioni era stato titolare Buffon) - hanno schierato Di Mario, Lo Celso e Nkunku davanti con Verratti e Rabiot in mediana mentre Simeone ha schierato Correa in supporto a Gameiro-Vietto.



Alla mezz'ora Psg avanti con Nkunku che trova l'angolo basso con un diagonale di destro, il raddoppio è di Diaby ma i Colchoneros riprendono il risultato tra il 75' e l'86' con il gol di Mollejo e l'autogol di Bernede. I francesi di Tuchel evitano la beffa in pieno recupero con la rete di Postolachi.