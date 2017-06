Ibrahimovic, tre giornate di squalifica per la gomitata

Tre giornate di squalifica per Zlatan Ibrahimovic: la temuta stangata per la gomitata a Mings, durante la sfida col Bournemouth, è puntualmente arrivata. L'attaccante del Manchester United dovrà saltare dunque le prossime tre gare del Manchester United e, com'è noto, in Inghilterra il regolamento è diverso: Ibra, infatti, sconterà la sanzione in tutte le competizioni, non solo in campionato. Ecco perché, oltre alle gare di Premier League contro Middlesbrough e West Ham, Mourinho dovrà affrontare anche il quarto di finale di FA Cup contro il Chelsea, in programma lunedì alle 20.45 allo Stamford Bridge, senza la sua stella: per Antonio Conte sicuramente una buona notizia, anche se il 23 ottobre, con Ibra in campo, i Blues vinsero comunque 4-0...