Ibrahimovic. "Svezia razzista, mi attaccano per le mie origini"

Non è un bel periodo per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Manchester United è stato costretto a un altro mese di stop per problemi al ginocchio operato in primavera e a Canal+ si è sfogato per il trattamento ricevuto durante tutta la carriera dai media del suo Paese, la Svezia.



"In Svezia c'è un razzismo latente. E cosa fanno i media? Mi difendono o sfruttano questa cosa e mi attaccano? Mi attaccano ancora di più perché non riescono ad accettare che io sia Ibrahimovic. Se un altro giocatore commettesse un mio stesso errore, lo difenderebbero. Ma se succede a me, non lo fanno. È una questione di razzismo. È una questione di razzismo. Non dico che ci sia razzismo, ma un razzismo inconscio. Esiste, ne sono sicuro al 100 per cento. Perché non mi chiamo Andersson o Svensson. Se fosse stato così, credetemi, mi avrebbero difeso anche se avessi rapinato una banca. Mi avrebbero difeso, ve lo dico io".



"Quello che ho fatto io, non l'ha fatto nessun altro. Il Pallone d'oro svedese al massimo è stato vinto due volte dai più forti. Quanti ne ho io? Io ne ho 11. Undici palloni d'oro. Non è mai successo a nessuno. Quello che ho fatto per il calcio svedese, non l'ha mai fatto nessuno. Sono il migliore che ci sia qui".