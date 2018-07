Ibrahimovic: "Stadio piccolo, ti fischiano solo in 20 mila"

Even gods make mistakes too apparently. Zlatan Ibrahimovic chooses to pass the ball and misses a wide-open equalizer opportunity in the LA Derby. pic.twitter.com/ufoQ05Xkt8 — Ben Bokun (@ben_bokun) 27 luglio 2018

non ha segnato, ma il suoè riuscito comunque a pareggiare nel derby direstando quarto a -4 dai cugini in classifica. Al Banc of California lo svedese ha divorato un'occasione (preferendo l'assist a un compagno invece di calciare solo davanti alla porta) e si è preso una massiccia dose di fischi dai tifosi rivali.Ma in conferenza stampa ha chiarito di non essere infastidito, usando la sua solita ironia: "Ad essere onesti questo stadio è troppo piccolo per me. Io sono abituato a giocare di fronte a 80 mila tifosi, a volte anche di più. Con tutto il rispetto,". Chissà come l'avranno presa dall'altra parte di Los Angeles...