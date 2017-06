Ibrahimovic sceglie il 'suo' Ronaldo: "Il Fenomeno è stato unico"

La sentenza di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese del Manchester United mette a confronto Cristiano Ronaldo con un altro Ronaldo, il Fenomeno: "Per me è stato un esempio di quello che è il calcio. Tutto quello che faceva era davvero straordinario: come dribblava, come correva, come segnava. Era un vero e proprio Fenomeno. Quello che ha fatto lui, penso che nessun altro sarà mai in grado di farlo, perché lui era naturale, non era costruito. Ronaldo non si è fatto, è nato per questo e si tratta di qualcosa per il quale non ti può allenare. Come Ronaldo non ci si diventa, ci si nasce. È davvero unico".



Differente il discorso per CR7: "Il suo non è un talento naturale ma il frutto di molto lavoro". Nell'intervista a Espn Brasil parole al miele infine per Ronaldinho: "Anche lui era fenomenale. Quando giocavamo insieme non era già più ai suoi giorni migliori, ma era comunque bellissimo vederlo in campo: dribblando velocemente con quei capelli disordinati. Faceva sembrare gli altri giocatori dei bambini rispetto a lui".