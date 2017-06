Ibrahimovic risponde a CR7 e si autoproclama... Re di Svezia!

Nel giorno in cui Cristiano Ronaldo viene scelto dalla Fifa come migliore giocatore del 2016, Zlatan Ibrahimovic decide di 'premiarsi'. L'attaccante del Manchester United ha infatti postato sul suo profilo Instagram una foto particolare nel quale veste i panni di Carlo XVII Gustavo, ovvero il successore dell'attuale Re di Svezia. Lo indica lo stesso Ibra nella didascalia della foto. Un modo per ribadire che la punta svedese si sente comunque il migliore al di là delle incoronazioni ufficiali?

Carl XVII Guztaf Una foto pubblicata da IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) in data: 9 Gen 2017 alle ore 11:07 PST