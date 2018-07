Ibrahimovic, prima tripletta in Mls e niente Juve-All Star

Festa a metà, con una "strana" punizione. Zlatan Ibrahimovic si scatena con i suoi Los Angeles Galaxy e nella sfida valida per la regular season MLS tra la formazione di Los Angeles e Orlando City, firma una tripletta decisiva (la prima negli Stati Uniti) per il 4-3 finale, portando a casa il pallone. Dopo essere andati sotto 2-3, i Galaxy si sono affidati alle magie dello svedese che durante i festeggiamenti per la sua terza rete (il quarto gol dei Galaxy), si è tolto la maglia ed è stato anche ammonito.

Non è per questo che salterà la prossima sfida con Colorado. La, infatti, lo "ferma" per un altro motivo: Ibrahimovic, a causa dei tanti impegni ravvicinati, ha rinunciato alla gara amichevole tra ledella lega americana e lain programma nella notte italiana tra l'1 e il 2 agosto. Così, per regolamento, dovrà essere obbligatoriamente assente anche nella gara successiva del proprio club.