Ibrahimovic operato: "Torno più forte di prima, presto ci divertiremo"

Dopo l'infortunio subito durante il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l'Anderlecht, Zlatan Ibrahimovic è stato sottoposto in USA ad intervento chirurgico per risolvere la lesione al legamento crociato del ginocchio.

A 36 quasi anni, un infortunio del genere potrebbe compromettere la carriera dell'attaccante del Manchester United, ma il suo procuratore, Mino Raiola, tranquillizza tutti attraverso un comunicato stampa: "Zlatan Ibrahimovic è stato sottoposto nella giornata di oggi ad un intervento chirurgico al ginocchio che è riuscito perfettamente. Avrà un recupero completo e la sua carriera calcistica non è assolutamente a rischio dopo questo infortunio. Zlatan ha già cominciato la sua riabilitazione presso UPMC - si legge - e rimarrà sotto la cura del Dr. Fu e del Dr. Musahl durante il suo recupero. Zlatan e il team medico non sono disponibili per le interviste in questo momento. Ulteriori aggiornamenti verranno dati successivamente".



Al risveglio dopo la notte post-operatoria, Ibra ha voluto tranquillizzare anche lui i propri fan su Instagram: "Tutto fatto, tornerò più forte di prima. Grazie ancora per il vostro sostegno, ci divertiremo ancora insieme sul campo".