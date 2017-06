Ibrahimovic: "Manchester la città migliore. La Torre Eiffel? Avevo chiesto di mettere la mia statua..."

Zlatan Ibrahimovic non è davvero mai banale. Il centravanti in un'intervista a Inside United afferma: "Ho sentito un sacco di voci negative su Manchester ma in realtà è la città migliore, la più bella. Io vengo dalla Svezia, quando sono arrivato non avevo grandi aspettative a parte il calcio".



"Sono una persona semplice e quello che conta prima di tutto è la famiglia. A Parigi in quattro anni non ho mai vistato la Torre Eiffel, ho chiesto di sostituirla con una mia statua ma non l'hanno fatto... Se cambiano idea magari vado a vederla" aggiunge Ibra.



Passando all'aspetto tecnico l'ex attaccante del Milan carica i compagni dello United: "Abbiamo in squadra un giusto mix di giovani ed esperti, possiamo raggiungere grandi obiettivi. I pezzi del puzzle sono lì, dobbiamo solo metterli insieme".