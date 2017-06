Ibrahimovic loda i suoi piedi: "Fanno ancora la differenza"

After 20 years of hard work, still fresh and still making the difference Una foto pubblicata da IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) in data: 12 Nov 2016 alle ore 08:36 PST

Zlatan Ibrahimovic per l'ennesima volta si autocelebra. Lo svedese ha postato infatti sul suo profilo Instagram una foto dei suoi piedi accompagmata dal seguente messaggio: "Dopo 20 anni di duro lavoro sono ancora freschi e fanno ancora la differenza". Come a dire che nonostante le critiche per il suo rendimento non entusiasmante nella prima parte di stagione in Premier, lui si sente sempre il numero 1.