Ibrahimovic: "Ho zittito tutti: i critici dicono solo str..."

Ha segnato 17 gol in 27 partite ed è una delle poche note liete nella stagione finora deludente del Manchester United, incapace (nonostante l'avvento di Mourinho e gli ingenti investimenti) di ritagliarsi un ruolo da protagonista in Premier League. Così Zlatan Ibrahimovic, non nuovo alle bordate contro la stampa, si toglie i sassolini dalle scarpe: "La Premier mi ha cercato tutti gli anni, ma io volevo arrivare qui quando tutti pensavano che fossi ormai arrivato al capolinea. Dicevano che sarebbe stato impossibile per me segnare così tanto, ma ho fatto rimangiare le parole a tutti. Le critiche mi danno tanta energia: del resto sono pagati per dire str..., io per giocare con i miei piedi. E' così che mi diverto".