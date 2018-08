Ibrahimovic, fallisce la A-Z: persi 20 milioni in due anni

Implacabili in campo, decisamente meno negli affari. Non sempre è semplice far fruttare i notevoli guadagni dei campioni dello sport. Lo sa bene Zlatan Ibrahimovic, costretto a mettere in liquidazione il marchio d'abbigliamento A-Z per un rosso da venti milioni in due anni, dopo il fallimento dell'applicazione Zlatan Unplugged.



Il campione svedese, però, è in buona compagnia. Gigi Buffon ha provato diverse strade con alterna fortuna. Se in campo turistico tutto sommato non si può lamentare, ben altro esito l'avventura al comando della Carrarese, fallita dopo 108 anni di storia, e quella nel ramo tessile con una perdita di 20 milioni in cinque anni alla Zucchi. A fine carriera Vieri e Brocchi ci hanno provato con il marchio Baci e abbracci, poi finito male nel 2014.



Anche in un passato più lontano non sono mancati tentativi sfortunati: Roberto Baggio, poi seguito da altri calciatori, perse 7 miliardi di lire nella Imisa, una società che avrebbe dovuto estrarre il marmo nero nella fantomatica miniera di Los Dos Paisanos, in Perù. Altre superstar hanno dimostrato di avere altro fiuto negli affari. Se il brand CR7 è una vera e propria miniera d'oro, Kobe Bryant si sta dimostrando un autentico business man. Un investimento di 6 milioni di dollari in un drink energetico è lievitato fino ad arrivare a quota 200. Da macchina da canestri a macchina da soldi.