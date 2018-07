Ibrahimovic: "Dopo l'infortunio allo United non volevo essere pagato"

L'Ibrahimovic che non ti aspetti. L'attaccante svedese dei Los Angeles Galaxy si confessa in un'intervista alla BBC e ricorda il difficile periodo al Manchester United dopo il grave infortunio al ginocchio (rottura del legamento crociato) nell'aprile del 2017. La punta rivela di aver proposto ai Red Devils di giocare gratuitamente, senza ricevere lo stipendio: "Prima dell’infortunio il Manchester United aveva uno Zlatan. E io non ero ancora pronto per essere quello Zlatan".



"A volte Mourinho - aggiunge il 36enne - mi avrebbe convocato, ma io gli dicevo 'No, non sono ancora pronto. Non voglio deludervi'. Per rispetto della squadra, dei miei compagni e dell’allenatore ho spesso detto 'Fate giocare qualcun altro che sicuramente sta meglio di me’. Mi sono alzato e l’ho detto, anche se sono Zlatan".



Parole significative che mostrano un Ibrahimovic completamente inedito dal punto di vista umano, con le sue debolezze non tenute nascoste: forse adesso verrà apprezzato ancora di più dai tifosi di tutto il mondo...