Ibrahimovic: "Bravo CR7, bel gol: ma ci provi da 40 metri..."

Zlatan Ibrahimovic non si sente secondo a nessuno. Ospite negli studi di ESPN, l'attaccante svedese dei Los Angeles Galaxy ha commentato senza troppo entusiasmo il super gol di Cristiano Ronaldo alla Juventus in rovesciata nei quarti di andata di Champions League: "È un bel gol - ha detto Ibra - ma dovrebbe provarci da 40 metri". Chiaro il riferimento alla sua magia in Svezia-Inghilterra del 14 novembre 2012...