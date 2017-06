Ibrahimovic, 30 trofei in carriera: "E la gente parla pure..."

Trenta e lode, magari senza dirlo ai tifosi della Juve, né a lui, che sente suoi quei due scudetti. I titoli conquistati in carriera da Zlatan Ibrahimovic, grazie al trionfo in Coppa di Lega inglese, salgono a 30. I giocatori che possono vantare un simile palmares al mondo si contano sulle dita di una mano (uno è alla Juve, Dani Alves...). La sua mentalità, del resto, è venuta fuori dopo il 3-2 del Manchester United al Southamtpon: "Oggi contava solo vincere e alzare il trofeo, la gente ricorda chi vince i trofei, non chi gioca una partita fantastica. Noi crediamo in quello che stiamo facendo e dobbiamo continuare così: lavoriamo duro, facciamo sacrifici e cinciamo. È come ho detto: dopo sette mesi qui ho già vinto due titoli con questo club, ci sono altre squadre che non vincono da 10 anni: cioè io ho già vinto la metà di quello che loro hanno vinto in 10 anni, perciò sono felice così". La stoccata all'Arsenal è servita. Se i Red Devils hanno vinto, gran parte del merito è proprio di Zlatan, come ha ammesso Mourinho. Su 21 finali giocate in carriera ne ha vinte 18 segnando 12 gol, 2 proprio contro il Southampton. Vero, gli manca la Champions, ma tutto il resto l'ha portato a casa e ha vinto 5 coppe nazionali in 5 paesi diversi (Olanda, Italia, Francia, Spagna e Inghilterra).



Tra battute e dichiarazioni sferzanti, Ibra ha saputo dare spettacolo anche fuori dal campo: "La medaglia la metto nel museo, ho una casa solo per le medaglie. Perciò va bene così. Sto solo cercando di essere me stesso. Ciò che porto è un pacco, un pacco di esperienza dagli altri club in cui ho giocato, quello che ho vinto e quello che sono. La gente dice che è difficile avere a che fare con me, che ho un carattere difficile. Eppure ho vinto dovunque sia andato: allora il problema sono io o la gente che parla?". E quando gli chiedono del rinnovo spiega: "Quando sono arrivato qui hanno deciso i miei figli, ma il capo sono io. Stavolta deciderò io". E alla domanda: "Sarebbe un passo indietro se lasciassi il Manchester United?", ecco la risposta: "Per me o per il club?". Non è finita: a caldo, durante i festeggiamenti, ha scherzato in diretta tv con Paul Pogba: "L'abbiamo comprato proprio perché è decisivo", ha detto il francese. E Zlatan l'ha interrotto: “Comprato? Sono venuto gratis! Tu sei stato comprato, io sono arrivato gratis!". Il parametro zero più redditizio della storia.