Ibra segna il 25.000° gol della Premier: "Pensavo fossero i miei!"

Cambiano le squadre, cambiano le maglie, i campionati e gli avversari ma Zlatan Ibrahimovic non si smentisce. Lo svedese non segnava da circa due mesi ma ha siglato una doppietta nel 3-1 del Manchester United contro lo Swansea: il primo dei due gol è anche risultato il 25.000 della Premier League. A fine partita, Ibrahimovic ha commentato così l'avvenimento: "Ah, sì? Non lo sapevo, pensavo di aver segnato il mio gol numero 25.000 in carriera!".