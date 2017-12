Ibra, niente Golden Ball dopo 10 anni di fila: vince Granqvist

Un evento 'epocale'. Zlatan Ibrahimovic non ha vinto il Golden Ball, il premio assegnato dalla federazione svedese al migliore giocatore dell'anno, interrompendo un dominio che durava dal 2007. Ha pesato evidentemente il grave infortunio (rottura del legamento crociato del ginocchio destro) occorso all'attaccante del Manchester United, costretto a stare diversi mesi lontano dai campi, oltre all'addio alla Nazionale.



A trionfare nel 2017 è stato Andreas Granqvist. Il difensore ex Genoa e attualmante in forza al Krasnodar si è detto "incredibilmente orgoglioso e grato" di aver ricevuto il riconoscimento, arrivato dopo la qualificazione della Svezia al Mondiale a spese dell'Italia: "Contro gli Azzurri ho giocato le due migliori partite della mia carriera e questo certamente ha influenzato la giuria. Quello che abbiamo fatto sarà ricordato per sempre. In un momento così bello e importante voglio ringraziare il ct Jan Andersson. Ha avuto tanta fiducia in me, dandomi il compito di essere il capitano della squadra".