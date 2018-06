I tifosi del Galatasaray contro il Milan: "Avete risvegliato l'Uefa"

Mentre il Milan attende con pazienza la sentenza dell'Uefa sulla violazione del Fair Play Finanziario, il video che la società rossonera ha diffuso su Twitter chiedendo parità di giudizio ha prodotto conseguenze indirette: non si sa se a Nyon lo abbiano visto, di sicuro ha fatto arrabbiare i tifosi del Galatasaray.



La società turca, anch'essa fuori dai parametri Uefa, aveva informalmente ottenuto il settlement agreement ma ieri il presidente dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club ha annunciato il rinvio della sentenza per un riesame del fascicolo da parte della Camera Arbitrale.



I sostenitori del Gala hanno incolpato il Milan e quel video, soprattutto la parte dove si invoca "parità di giudizio" (anche se i rossoneri non menzionano nessun club in particolare), e hanno iniziato ad inondare di tweet il profilo del club rossonero oltre ad iniziare una sorta di gemellaggio con i tifosi dell'Inter.

2) Ormai ho finito sul Milan, è club morto e sepolto, dispiace per il calcio italiano, soprattutto per l’Inter, prima società di Milano e la più bella d’Italia. Ormai sono la succursale del vero primo club di Milano. L’INTER. — Galatasaray Hollanda (@GaIatasarayNL) 25 giugno 2018