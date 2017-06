Hull City, Ranocchia: "Inter, non ti penso"

La Premier League si sta rivelando una scelta felice per Andrea Ranocchia: "Ho saputo un'ora prima che sarei venuto all'Hull City e ci ho messo cinque minuti per decidere" le parole a Radio 24. Il difensore è in prestito dall'Inter e quindi a fine stagione potrebbe tornare a Milano: "Ho ancora due anni di contratto con i nerazzurri e arriverà il momento di parlare con la società ma adesso non ci penso assolutamente e voglio dare il massimo all'Hull City".



Per Ranocchia, però, l'Inter sembra parentesi chiusa: "Non mi fa effetto ripensare a San Siro, sono talmente immerso in questa avventura che non penso ad altro. In quello stadio ho vissuto momenti belli e brutti ma sono contento di averli vissuti perché mi hanno aiutato a crescere. Ho giocato per una grande squadra, al di là delle cose negative. Alcune volte ho sbagliato io, altre no ma ci ho sempre messo la faccia".