Hull City, gli svincolati su Twitter: "Grazie per averlo detto"

L'Hull City appena retrocesso in Premiership ha condiviso su Twitter un post in cui ricorda i giocatori il cui contratto in scadenza non verrà rinnovato. Un normale tweet ai tempi dei social che però Alex Bruce non ha preso bene: "Grazie per avermelo fatto sapere!! Vi auguro il meglio". Il difensore, di rientro dal prestito al Wigan, non sarà quindi confermato dal club ma il commento amaro non deve far pensare alla peggiore delle ipotesi, cioè che Bruce sia stato avvertito su Twitter del suo mancato rinnovo. Due giorni prima, infatti, aveva già risposto così a un tifoso: "Non tornerò più all'Hull, il mio contratto è ormai scaduto".

Thanks for letting me know!! All the best https://t.co/1NhM6aUvls — Alex Bruce (@AlexBruce84) 24 maggio 2017