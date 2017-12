Holly e Benji, il videogame: da dicembre su Android e iOS

Dopo aver incollato alla tv un'intera generazione, Holly e Benji diventa un videogioco e sta per sbarcare in Europa. Se avevate nostalgia di quei campi in collina lunghi chilometri, di quelle parabole capaci di abbattere ogni legge della fisica e di quelle mosse acrobatiche ideate per segnare i gol più assurdi, potete esultare: il videogioco del celebre manga giapponese sarà presto disponibile su tutti i dispositivi Android e iOS.

'Captain Tsubasa: Dream Team' è il nome del videogioco già annunciato e già disponibile in Giappone. In Europa e in tutto il resto del mondo sarà possibile giocarlo da dicembre, quando sarà diffuso in 6 lingue, compreso l'italiano. Saranno presenti tutti i personaggi del cartone animato: da Oliver Hutton a Benji Price, passando per Julian Ross, Mark Lenders e Tom Becker.

Volete provare l'emozione di sconfiggere i vostri avversari con il famoso 'tiro della Tigre' o la temibile 'catapulta infernale'? Potrete farlo nelle più svariate modalità di gioco, dalle sfide online alla storyline, che ripercorrerà le varie fasi della trama originale. La pre-registrazione al gioco è già disponibile sul sito ufficiale sui profili Facebook e Twitter.

Insomma, quest'estate l'Italia non giocherà i Mondiali, ma un tentativo con il Giappone si potrebbe anche farlo, tanto più ora che Julian Ross ha superato suoi i problemi cardiaci...