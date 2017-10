Hoffenheim, una App aiuta anche a fare la formazione

"L'icona della App sul telefono si illumina e ogni giorno dobbiamo rispondere: a volte ti dà pure sui nervi". Mark Uth, che di solito fa arrabbiare gli avversari per i gol che segna, spiega in termini piuttosto pratici come va la vita (un pezzo di vita, è chiaro) all'Hoffenheim. E meglio di lui, forse, lo spiega il suo allenatore Julian Nagelsmann: "Analizziamo i dati che ci arrivano per capire se un giocatore è al limite del sovraccarico o se invece è in buone condizioni. Inoltre mi aiutano anche a decidere la formazione: sono uno strumento per capire chi ha bisogno di una pausa".



Di cosa parliamo? Di una App che fa domande ai calciatori: "Ti fa male qualcosa?", "Come hai dormito?", "Sei di buon umore?". Questi sono solo ipotetici interrogativi che emergono nel servizio della Bild sul tema, in realtà potrebbero essercene altri: l'unica cosa che è certa, appunto, è che il tecnico dell'Hoffenheim si fa aiutare dalla tecnologia. Anche, perché no, per fare la formazione.



Del resto, quando hai un presidente come Hopp che dirige una multinazionale europea per la produzione di software gestionale, l'informatica la fa da padrona. Nagelsmann usa anche un videowall sei metri per tre piazzato a metà campo di allenamento: il personale può "riavvolgere il nastro" e fargli rivedere ciò di cui hai bisogno. E poi c'è la gabbia con lo sparapalloni dove vengono rinchiusi i calciatori per verificarne i tempi di reazione. Forse è anche così che si arriva quarti in Bundesliga...