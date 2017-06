Higuain mangia tutto, Ronaldo eroe con gli aiuti: parodia tutta da ridere

Higuain ingordo, Cristiano Ronaldo eroe solo per caso. In Spagna se la ridono e la parodia impazza sui social: il video è prodotto da una tv di Siviglia e prende in giro il Pipita e CR7 con "camei" di Leo Messi, Diego Maradona, Sergio Ramos e il portoghese Eder. E' di fatto una versione "inedita" di Mario Bros, con l'attaccante della Juve che mangia tutto quello che trova sul suo cammino e poi, una volta vestita la maglia dell'Argentina, porta a fondo Messi: chiaro il riferimento agli errori del Pipita nelle finali perse con la Seleccion. Poi entra in scena Ronaldo che sembra risolvere tutte le situazioni, ma quando si trova di fronte i "mostri" più grandi, prima è salvato da Sergio Ramos (quello dei gol nelle ultime due finali di Champions), poi dal gigante Eder che gli regala l'Europeo col Portogallo.