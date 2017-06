Higuain è il re di Google, l'Alessandria tira più della finale di Champions

Il 2016 è un anno da incorniciare per Gonzalo Higuain, re dei bomber della Serie A e anche re del web. Prima il record di 36 gol in una stagione con cui ha battuto Nordahl, poi il clamoroso passaggio alla Juventus: il Pipita è il quarto personaggio più ricercato dagli italiani su Google nel 2016 alle spalle solo di David Bowie, Donald Trump e Bud Spencer e il primo tra i suoi colleghi. Sul podio con il calciatore più pagato della Serie A (7,5 milioni a stagione), ci sono anche Paul Pogba, trasferitosi in estate al Manchester United per la cifra record di 105 milioni di euro, e Graziano Pellè, protagonista di quel gesto del cucchiaio a Neuer che avremmo preferito non vedere e poi di un trasferimento dorato nel calcio cinese. Al quinto posto invece si piazza il mistero interista Gabigol.

Il 2016 è stato anche l'anno delle spettacolari Olimpiadi di Rio e degli Europei francesi vinti dal Portogallo per la prima volta nella sua storia. A guadagnarsi il titolo di evento più cercato dagli italiani quest'anno è stata la 31esima edizione dei Giochi, ma a vincere è lo sport in generale: le Olimpiadi e gli Europei sono stati infatti molto più "indagati" delle elezioni americane e anche del terremoto nel Centro Italia. A confermare il successo di Euro2016 anche la lista delle partite più ricercate dagli italiani, in cui ai primi tre posti si piazzano Italia-Spagna, Italia-Germania e Italia-Svezia.

Se le partite più ricercate non destano sorprese, lo fa invece la classifica degli eventi sportivi per cui gli italiani hanno cercato di acquistare i biglietti: al primo posto la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, poi il derby della Madonnina e, sul terzo gradino del podio, la semifinale di Coppa Italia tra Alessandria e Milan, molto più cliccata anche della finale di Champions di San Siro tra Atletico e Real, che si piazza al quinto posto.