Heynckes e il no al Barcellona: "Non sapete chi sono io"

Nel 1997 Jupp Heynckes era già Jupp Heynckes. Non l'allenatore del Triplete 2013 al Bayern, né il "mago" che ha sostituito Ancelotti nell'ultima stagione e trascinato i bavaresi a numeri da record, ma la consapevolezza di sé lo rendeva comunque speciale. Al punto da poter rifiutare la corte del Barcellona, che da pochi anni (1992) aveva vinto la sua prima Champions e da lì a qualche stagione si avviava verso un ciclo glorioso.



Heynckes guidava il Tenerife che portò fino alle semifinali di Coppa Uefa ed era l'allenatore del momento in Spagna: "Mi ritrovai i dirigenti del Barcellona nel salotto di casa mia a Tenerife, mi sottoposero un'offerta che però rifiutai - ha detto a Der Spiegel - Loro mi dissero: 'Insomma, lei sa che noi siamo il Barcellona...'. E io risposi: 'Certo che so chi siete, ma evidentemente siete voi a non sapere chi sono io. Non rompo i contratti'...".



La storia ha poi dato ragione a Heynckes che riuscì a fare carriera guidando il Real Madrid alla Champions del 1998 (in finale contro la Juve) e molti anni dopo il Barcellona è tornato alla carica, esattamente nel 2013, quando il tedesco aveva deciso di ritirarsi: "Sarebbe stato impossibile occuparmi di un'altra squadra dopo gli impegni col Bayern. Mi sono riposato, mi sono dedicato a me stesso e ai miei animali”. Poi è tornato, ma solo per il Bayern.