Hernanes: "Momento profetico: così ho evitato l'incidente aereo"

"Momento profetico". Comincia così il racconto che Hernanes fa della disavventura vissuta in Cina. L'ex centrocampista di Lazio, Inter e Juve, ora al'Hebei Fortune, ha rivelato su Instagram come l'aereo sul quale si trovava ha evitato un possibile incidente.



"Eravamo sull'aereo, in posizione di partenza - racconta - in accelerazione per decollare, quando all'improvviso l'aereo ha iniziato a frenare! Il pilota ci ha informato che si era accesa una luce di segnalazione e che voleva verificare se fosse un problema reale o solo una questione elettrica. Dopo i controlli, gli ingegneri hanno stabilito che c'era un problema reale e che dovevamo scendere dall'aereo".



Hernanes conclude il suo racconto con un insegnamento per i suoi followers: "Nella vita è la stessa cosa: quando hai un piccolo segnale, nel tuo corpo, nella tua mente, nella tua vita, fermati! Questi piccoli segnali possono salvarti"