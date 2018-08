Henry-Bordeaux, c'è l'accordo

La nuota vita di Thierry Henry sta per cominciare: secondo L'Equipe, l'ex fuoriclasse avrebbe già trovato l'accordo con il Bordeaux e raccoglierà l'eredità di Gustavo Poyet, esonerato dal club. Il campione del mondo francese ha smesso di giocare nel 2014 e come prima esperienza in panchina ha vissuto i Mondiali del 2018 da assistente di Roberto Martinez nella nazionale belga.



Adesso Henry è atteso da un compito ben più complicato: raccoglierà una squadra a campionato in corso con un impegno imminente da affrontare, l'ultimo turno preliminare di Europa League contro il Gent. In Ligue 1 i girondini hanno perso le prime due partite contro Strasburgo e Tolosa e si trovano costretti a inseguire. Per Henry subito un cammino in salita.