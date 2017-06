Hangeland rivela: "Adebayor mangiava i muffin in palestra..."

"Quando facevamo potenziamento, Adebayor si sedeva in palestra con il caffè e un muffin". A rivelare l'aneddoto è l'ex difensore Brede Hangeland, che ha giocato insieme all'attaccante cogoloese per sei mesi al Crystal Palace. "Non si arrabbiava per nessun motivo, gli bastava avere sempre la sua tazza di caffé in mano. Lui è un grande talento naturale, ma era molto pigro" aggiunge Hangeland.



Ma non è questo l'unico episodio simpatico raccontato dal norvegese a Heia Football. Ai tempi del Fulham incontrò infatti la punta in una sfida contro il Tottenham: "Adebayor, che dovevo marcare, si avvicinò a me e mi disse che aveva fame, che non poteva finire la partita senza mangiare qualcosa e mi ha chiesto di consigliargli un ristortante in città". Attualmente l'ex Arsenal è svincolato e chissà se le parole di Hangeland renderanno più difficile la ricerca di una squadra...