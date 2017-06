Hamsik, like al post del tifoso del Napoli contro Cuadrado

"Lazzaro nel Vangelo al confronto è un dilettante. Cuadrado, nei 7 minuti finali, si è buttato a terra 12 volte, è uscito per un finto crampo, è rientrato senza permesso". Il pensiero di un tifoso del Napoli, espresso su Instragram, ha trovato l'approvazione anche di Marek Hamsik, che ha messo il like al post del supporter. Il 'gesto' del centrocampista slovacco non è naturalmente passato inosservato ed è stato rilanciato subito dai siti azzurri diventando virale.