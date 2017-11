Hamrin: "Svezia, meglio che non ci sia Ibrahimovic: era quasi un peso"

"Per me è quasi meglio che non ci sia Ibrahimovic, perché in campo era un fastidio. Sempre tutti a cercare la sua giocata, mica sempre gli riusciva. Per carità, se sta bene al 100% va bene, ma quando ha problemi fisici è quasi un peso". In un'intervista al Mattino Kurt Hamrin 'rottama', l'attaccante del Manchester United, grande assente nel playoff contro l'Italia.



L'ex punta degli scandinavi e di Juve, Fiorentina, Milan e Napoli (ha giocato in Serie A negli anni '50 e '60) motiva così il suo giudizio: "La Svezia quando lui non c’è è diversa, magari non può contare sul colpo magico, ma ci sono undici giocatori che lottano. Ibra è uno che concentra il gioco solo su se stesso. Certo, è eccezionale, ma deve essere al top per fare la differenza. E' il migliore degli ultimi 20 anni della Svezia, però il fatto che non ci sia più ha consentito a tutti di crescere e di sentirsi responsabilizzati. Con lui in campo vincevi anche giocando male, adesso è impossibile. La Svezia - prosegue Hamrin - è più squadra e l’Italia non la deve sottovalutare: si ricordi che ha battuto la Francia e ha eliminato l’Olanda. Il merito è del ct Andersson: alla fine dell’Europeo siamo tornati a casa un po' demoralizzati. Lui ha ridato grande entusiasmo. Forsberg? Veloce, abile. Mi piace".



Non manca infine una considerazione sulle possibili scelte di Ventura: "Davvero non gioca Insigne? E’ un bel talento, salta l’uomo, è rapido, quasi un uccellino come lo ero io. Un’ala vera, anche se rispetto ai miei tempi difende anche tanto, mentre io vivevo nell’area avversaria. E’ molto utile al gioco di squadra e molto altruista".