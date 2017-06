Gullit avverte Pogba: "Deve pensare meno al look o farà la fine di Depay"

Ruud Gullit mette in guardia Paul Pogba. Secondo quanto riferisce il Mirror, l'ex fuoriclasse olandese, a proposito della stella della Manchester United avrebbe detto: "Lui può anche essere il giocatore più costoso del mondo, ma questo non conta se dedica più tempo a pensare agli abiti, al colore dei capelli e ai suoi social media piuttosto che a lavorare sul campo".



Il Tulipano Nero va oltre: "Paul dovrebbe chiedere a Memphis (Depay ndr) e si renderà conto che avere successo e raggiungere un livello superiore in Inghilterra è possibile solo se si lavora ogni settimana e se si dà tutto per la carriera. Depay è stato pesantemente criticato perché ha dato più importanza alla sua immagine che a migliorare il suo calcio. Avrebbe dovuto sapere che il campo viene prima di tutto. E anche Paul rischia di ricevere l'ira dei tifosi. La gente comincerà a lamentarsi e a contestarlo. Giocare bene per il club viene prima di tutto, non bisogna lasciarsi distrarre da tutte le altre luci della ribalta".



Pogba potrebbe dunque compiere la medesima parabola discendente dell'esterno olandese che in questa sessione il Manchester United ha ceduto al Lione dopo averlo acquistato nel 2015 dal Psv per 30 milioni di euro. L'ex centrocampista della Juve dovrebbe seguire i consigli di Gullit, uno che ha fatto la storia prima in campo e poi anche fuori per le sue famose treccine...