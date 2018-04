Guidolin: "Il cucchiaio di Maicosuel mi perseguita ancora..."

Il 28 agosto 2012 l'Udinese veniva eliminata ai preliminari di Champions League dallo Sporting Braga dopo i rigori: decisivo il penalty fallito dall'allora 26enne Maicosuel. "Dopo 6 anni non riesco ancora a sputarlo fuori. Mi perseguita" confessa Francesco Guidolin, che all'epoca guidava i friulani, alla Gazzetta dello Sport.



"Non gli ho chiesto perché aveva fatto quel cucchiaio. Ma l’errore era stato mio, tra i cinque rigoristi avrei dovuto mettere chi aveva portato la squadra fin lì, non l’ultimo arrivato" sottolinea poi il tecnico



L'ex allenatore dei friulani ricorda così la sua squadra: “La mia Udinese partiva con il classico obiettivo dei 40 punti, poi verso febbraio ci accorgevamo che si poteva fare di più: in 4 anni abbiamo conquistato un quarto posto, due preliminari di Champions e uno di Europa League. Era forte come l’Atalanta di oggi, però se ne parlava poco, non ho mai capito il perché. Ci soffrivo, sono veneto ma come carattere mi sento friulano".



Infine sul mancato approdo in una big: "Sono felice della mia carriera, non mi offendo se mi dicono che sono un allenatore ‘di provincia’. Quando cercavo le grandi, loro non mi volevano. Quando erano loro a cercarmi, ho rifiutato io. Come è successo con il Napoli. Proverei l’esperienza di guidare una selezione. L’Italia cerca un c.t? Ho detto una nazionale, non la Nazionale".