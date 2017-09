Guida in stato di ebbrezza: Rooney arrestato e rilasciato

Guida in stato di ebbrezza. Con questa accusa Wayne Rooney è stato arrestato dalla polizia giovedì notte vicino alla sua casa nel Cheshire, dopo aver trascorso la serata fuori. L'attaccante, che in questa sessione di mercato è tornato all'Everton dopo 13 anni di Manchester United, vive a Prestbury, in una villa da sei milioni di sterline. Secondo Metro la punta avrebbe esagerato con l'alcol al Bubble Room bar dove avrebbe ballato sui tavoli. Il giocatore è stato rilasciato dietro pagamento di cauzione e comparirà in un'aula di tribunale lunedì 18 settembre.



Non è la prima volta che la punta alza il gomito: nello scorso novembre aveva festeggiato la vittoria della nazionale inglese (da poco abbandonata definitivamente) sulla Scozia ubriacandosi in un hotel di lusso come testimoniato da alcune foto che era diventate virali.