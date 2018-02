Guardiola, perquisizioni a bordo dell'aereo privato

Avete fatto caso al nastro giallo che Pep Guardiola mette in mostra in conferenza e durante le partite dal 1° ottobre? Alla Football Association, la federcalcio inglese, non piace più di tanto e con qualche mese di ritardo ha deciso di deferire l'allenatore del Manchester City perché quel simbolo rappresenta "un chiaro messaggio politico". E in effetti lo è. Guardiola, del resto, si è dichiarato sostenitore dell'indipendenza catalana e la promuove, anche senza parlarne, dal giorno del referendum.



Il fatto che il tecnico abbia espresso pubblicamente le proprie idee ha indotto evidentemente la Guardia Civil nei giorni scorsi (lunedì e giovedì, con precisione) a perquisire addirittura il suo aereo privato secondo quanto rivelato da Radio Catalunya: le forze dell'ordine spagnole, infatti, sospettavano che a bordo del velivolo ci fosse Charles Puigdemont, presidente destituito della Generalitat de Catalunya, ora in esilio in Belgio e a rischio arresto in caso di ritorno in Spagna.