Guardiola paga 150.000 euro e salva la nave di una ong

L'impegno di Pep Guardiola nel sociale non è certo una novità, basti pensare al nastro giallo per l'indipendenza della Catalogna che tanti problemi gli ha creato con la Federazione inglese, ma ciò che ha riferito Oscar Camps durante una trasmissione radiofonica va oltre, quantomento per i contorni economici della vicenda.



Camps è il capo di Proactiva Open Arms, una ong catalana che soccorre i migranti nel tratto di mare tra Italia e Libia, e ha raccontato che l'allenatore del Manchester City qualche tempo fa ha donato circa 150.000 euro alla ong per riparare la loro nave che si trovava in Italia dopo essere stata sequestrata dalla procura di Catania nell’ambito di un’inchiesta su uno sbarco di migranti.