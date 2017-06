Guardiola: "Il Real Madrid ha pagato 46 milioni un ragazzo di 16 anni..."

Pep Guardiola ha battuto un record quest'estate, facendo spendere al suo Manchester City circa 180 milioni di euro per portare a casa, tra gli altri, Stones, Sané, Gabriel Jesus (arrivato a gennaio), Nolito, Gundogan e Bravo. Del resto gli sceicchi padroni del suo club non sono certo famosi per la loro parsimonia. Eppure l'acquisto di Vinicius da parte del Real Madrid (ufficiale proprio oggi) sembra aver scandalizzato Pep.



"Il Real Madrid ha comprato un ragazzo di 16 anni per 46 milioni di euro - ha risposto ai giornalisti che lo tempestevano di domande - Questo è il mercato oggi". Pep ha assicurato che il City non si è mai interessato al talento del Flamengo e ha aggiunto: "Se vogliono qualcuno, il Real Madrid e il Barcellona lo prendono. Ci vorrà del tempo prima di arrivare al loro livello, decenni".

IL TWEET DEL REAL